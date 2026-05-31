Antalya'da denizde sürüklenen 2 teknedeki 10 kişi kurtarıldı

Antalya'da denizde sürüklenen iki teknedeki 10 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan özel teknenin yakıtının tükenmesi ve içerisinde 6 kişi bulunan özel teknenin aküsünün bitmesi nedeniyle kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma faaliyetleri neticesinde teknelerde bulunan 10 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı, özel tekneler ise Çaltıcak Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.