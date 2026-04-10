–Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü, Kumluca'da törenler kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Yazıcı, Emniyet Müdür Vekili Bayram Çiftçi, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.



Kumluca İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Çiftçi'nin Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Kumluca Kaymakamı Bahadır güneş ve törene katılan protokol üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisleri tebrik etti.



Törene katılan protokol üyeleri daha sonra Kumluca Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet mensuplarının Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis haftasını kutladı.

