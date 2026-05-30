Ardahan'da yağışların ardından yeşeren mera ve ovalar yılkı atlarıyla görüntülendi

Ardahan'ın Göle ilçesinde yağışlar sonrası yeşeren mera ve ovalar, yılkı atlarıyla güzel görüntü oluşturdu. İlçe genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından doğa canlandı. Yeşil örtüyle kaplanan otlaklar ve debisi artan akarsular, güneşin yüzünü göstermesiyle farklı görünüme büründü. Göle ilçesi yakınlarında sürü halinde otlayan yılkı atları, yeşeren meralarda görüntülendi. Özgürce dolaşan atlar, bölgenin doğal dokusuna ayrı güzellik kattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.