Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği iller arasında yer alan Ardahan'da, havaların ısınmasıyla yaylalarda bahar etkisini göstermeye başladı.



Göle ilçesindeki Köprülü Yaylası'nda doğa yeniden yeşile bürünürken, açan çiçekler bölgeye renk kattı.



Yüksek kesimlerinde halen kar bulunan dağlarla çevrili yaylada, sıcaklıkların artmasıyla meralar canlandı. Yeşeren otlaklar ve çiçek açan alanlar, bölgede bahar manzaraları oluşturdu.



Uzun süren kışın ardından doğanın yeniden hareketlenmesiyle menderesler ve akarsularda da su debisi arttı.



Köprülü Yaylası, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

