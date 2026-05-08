Hava sıcaklıklarının artmasıyla Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar tamamen çözüldü, yaban kuşları görülmeye başladı. Ardahan ile Kars sınırları arasında yer alan ve kış boyunca yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde, baharın etkisiyle buz tabakası eridi. Kış mevsiminde yer yer 1 metreyi bulan buz tabakası üzerinde atlı kızak gezintileriyle ziyaretçilerini ağırlayan göl, yeniden bahar görünümüne kavuştu. Buzların tamamen çözülmesiyle gölde dalgalar oluştu, yaban kuşları yeniden görülmeye başladı.

