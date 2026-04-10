        Artvin'de "Bal Çalıştayı" kapsamında akademisyenler teknik gezi düzenledi

        Kentte "Artvin'in altın değeri bal" temasıyla düzenlenen "Bal Çalıştayı" kapsamında teknik gezi düzenlendi.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Artvin'de "Bal Çalıştayı" kapsamında akademisyenler teknik gezi düzenledi

        Kentte "Artvin'in altın değeri bal" temasıyla düzenlenen "Bal Çalıştayı" kapsamında teknik gezi düzenlendi.


        Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kandemir, Hatila Vadisi Milli Parkı sınırlarındaki Kafkas Arısı Gen Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


        Prof. Dr. Özkırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin asırlar öncesine dayanan köklü ve güçlü bir arıcılık kültürüne sahip olduğunu söyledi.

        Kentteki arıcılık kültürünü çağa uyum sağlayacak bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Özkırım, "Artvin balı deyince sadece kestane balı düşünülüyor ama yaptığımız araştırmalarda çiçek balının da çok yüksek değerlere sahip olduğunu gördük ve bunu raporladık. Artvin artık sadece kestane balı değil, birçok bal çeşidiyle ün kazanacak." dedi.


        Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kandemir ise bölgede kestane balı üretimiyle ön plana çıktığını söyledi.


        Kestane balının yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğunu vurgulayan Kandemir, ana arı üretimi ve koloni yetiştiriciliğinin de önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu dile getirdi.


        Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek de akademisyenlerin katkısıyla önemli kazanımlar elde edildiğini, Artvin’de arıcılığın geliştirilmesi, Kafkas arı ırkının korunması ve üretim kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri

        Artvin apiturizmde gelecek vadediyor
        İhbar üzerine okula giden polisler sürpriz kutlamayla karşılandı
        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kandemir, Artvin'de "Bal Çalışt...
        Artvin'de Bal Çalıştayı düzenlendi
        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti, kaza anı kameralara yansıdı