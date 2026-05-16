Aydın'da devrilen traktörün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde duvara çarparak devrilen traktörün ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi. Efe Ç'nin (16) kullandığı babasına ait 09 ANA 633 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak duvara çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Efe Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi hastane morguna kaldırıldı.

