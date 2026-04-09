        Aydın'da ölü bulunan üniversiteli Teslime'nin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet

        Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) ölü bulunmasına ilişkin yargılanan erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:06
        Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Efe Fidan (20), maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından son sözü sorulan Fidan, suçlamayı reddetti. Olayın intihar olduğunu öne süren Fidan, "Benim tek suçum Teslime'nin tatlı diline inanıp silahı çantasına koymamdır." dedi.

        Teslime Hanedan'ın babası Beytullah Hanedan ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

        Mahkeme heyeti sanığa, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Beytullah Hanedan, "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu." dedi.

        Hanedan ailesinin avukatı Ahmet Çetinbilek ise "Otopsi raporundaki darp cebir bulguları ve mesajlardaki dökümler incelendiğinde, tasarlayarak bir cinayet olduğu kanaatindeyiz. Ancak mahkeme bunun tasarlayarak olmadığına kanaat getirdi. Biz bu noktada bir itirazda bulunacağız üst mahkemeye, bunun tasarlayarak işlenen bir cinayet olduğuna yönelik itirazlarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos 2025'te yolda hareketsiz yatan kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğu belirlenmişti.

        Tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, Fidan tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fidan hakkında "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

