Kuşadası'na iki kruvaziyerle 2 bin 723 turist geldi
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, iki kruvaziyerle 2 bin 723 turisti ağırladı.
Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celebrity Infinity" ile Bahamalar bayraklı "Silver Muse" yolcu gemileri yanaştı.
Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 723 turistin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.
Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer turizminin ilçe için önemli olduğunu belirterek, "Bu tür büyük gemilerin limanımıza uğraması, hem şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ekonomimize canlılık getiriyor." dedi.
