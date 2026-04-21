        Balıkesir Haberleri Ayvalık zeytinyağı YÖREX'te tanıtılacak

        Ayvalık Ticaret Odası, Antalya'da 22-23 nisanda düzenlenecek 14. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), zeytinyağında uygulamaya konan karekod sistemini tanıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:36 Güncelleme:
        "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla kapılarını açacak fuarda yerini alacak Ayvalık Ticaret Odası, coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağını taklit ve tağşişten korumak amacıyla geliştirdiği yeni takip sistemini kamuoyuna sunacak.

        Karekod sistemiyle tüketiciler, ürünün tarladan sofraya kadar olan tüm aşamalarını dijital olarak takip edebilecek.

        Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamayla coğrafi işaretli zeytinyağımızın güvenilirliğini garanti altına alıyor, markamızı dünya standartlarında bir koruma kalkanına alıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

