Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.



D.Y. idaresindeki 10 APR 808 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi'nde M.C. yönetimindeki 10 TG 405 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan R.Y, İ.K, H.Y, A.Y. ve G.C. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



