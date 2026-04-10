        Balıkesir'de İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ve Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Biz zulme, soykırıma 'dur' demeye her zaman devam edeceğiz. Son alınan karar, açıkça uluslararası hukukun, insanlık vicdanının, adaletin ihlalidir. Bu ihlal, insanlığın vicdanında asla yer bulmayacaktır." dedi.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Zağnos Paşa Cami Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Uygur, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daima mazlumların yanında olduğunu söyledi.

        İsrail'in insanlığa ve devletlere büyük zarar verdiğini ifade eden Uygur, "Siyonist, katil İsrail devletinin yapmış olduğu zulüm artık üçüncü yılında. Son idam kararlarıyla bu zulüm, bu soykırım maalesef artık başka bir noktaya taşınmış durumdadır." diye konuştu.

        Zulümle abat olanın ahirinin her daim berbat olduğunu vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

        "Biz zulme, soykırıma 'dur' demeye her zaman devam edeceğiz. Son alınan karar, açıkça uluslararası hukukun, insanlık vicdanının, adaletin ihlalidir. Bu ihlal, insanlığın vicdanında asla yer bulmayacaktır. Biz bu vicdansızlığa, hukuksuzluğa bütün gücümüzle 'dur' diyeceğiz. STK'larımızla birlikte, bebeklerin, sivillerin, kadınların, mazlumların katledilmesine 'dur' diyerek insanlığın vicdanını harekete geçirmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her platformda, her türlü haksızlığa 'dur' demeye, 'daha adil bir dünya mümkündür' demeye, haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilene kadar 'dünya beşten büyüktür' demeye inşallah devam edeceğiz."

        Konuşmanın ardından platform üyeleri ve katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi şap alarmı: Hayvan pazarları kapatıldı
        Edremit'te Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılı kutlandı
        Ayvalık'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü kutlandı
        Balıkesir merkezli rüşvet operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Bandırma merkezli rüşvet ve kişisel veri operasyonunda 7 tutuklama
        Ayvalık Belediyesi'nin temizlik işleri filosu güçleniyor
