Balıkesir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 45 ABN 466 plakalı otomobil, Balıkesir Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bir süre aksayan trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.