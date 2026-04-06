Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" 2 yaşına girdi

        Türkiye'nin ilk tüp tayı olma özelliğiyle Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) dünyaya gelen "Balat" için 2. yaş günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BAÜN Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan katıldı.

        Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki ekip tarafından Friesian ırkı atlardan elde edilen embriyoların taşıyıcı kısrağa nakledilmesi yöntemiyle dünyaya getirilen Balat'ın gelişim süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, Balat’ın sağlıklı bir gelişim süreci geçirdiğini belirterek, bakım ve beslenme rutinlerine dair Rektör Oğurlu'ya sunum yaptı.

        Üniversite personelinin de yer aldığı programda, 2 yaşını dolduran Balat'a elma ve havuç ikram edildi.

        Rektör Oğurlu ve beraberindekiler, merkezin uygulama çiftliğindeki diğer çalışmaları da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu'ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Benzer Haberler

        Burhaniye'de Müftü Tüfekçioğlu göreve başladı
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle arazileri sular bastı, rögarlar taştı
        Ayvalık'ta kaçak içki ve uyuşturucudan 2 tutuklama
        Balıkesirspor Play-Off'a abone
        Tomruk yüklü TIR dorsesi alevel alev yandı
        Balıkesir'de çocukların at binme sevinci
