        Batman Üniversitesi ile TPIC arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Batman Üniversitesi ile Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Giriş: 09.04.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile TPIC Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Murat Gencel protokole imza attı.

        Protokol kapsamında öğrencilerin TPIC bünyesinde staj ve uygulama imkanlarından yararlanması ve araştırma süreçlerine katılması hedefleniyor. TPIC çalışanlarının ise üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans programlarına katılımının teşvik edilmesi öngörülüyor.

        Anlaşma çerçevesinde üniversite akademik danışmanlık ve proje geliştirme desteği sunacak, TPIC ise öğrencilere staj imkanı sağlayarak teknik alanlardaki çalışmalara katkı verecek.

        Rektör Demir, AA muhabirine, Batman Üniversitesinin enerji alanında ihtisas üniversitesi olduğunu belirterek, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade etti.

        TPIC ile yapılan işbirliğinin enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanların tasarımı, üretimi ve geliştirilmesine katkı sunacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Batman Üniversitesi öğrencileri henüz öğrenciyken uzun süreli istihdam imkanına kavuşacak. Kendini ispatlayan öğrencilerimizin ileride istihdamına katkı sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Bu işbirliği, üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Öğrenci dostu bir üniversite olarak, öğrencilerimizin sadece akademik gelişimine değil, mezuniyet sonrası istihdamına da katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle işbirliğine katkı sunan TPIC yetkililerine teşekkür ediyorum."

        Üç yıl geçerli olacak ve tarafların mutabakatıyla uzatılabilecek protokolün imza törenine akademisyenler, TPIC yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        İddia: Trump Avrupa'ya birkaç günlük mühlet verdi
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?

