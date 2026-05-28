Batman Valisi Canalp'tan, sağlık personeli ve hastalara bayram ziyareti

Batman Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla sağlık personeli ve hastaları ziyaret etti.





Vali Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bayram dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.





Canalp ve Nasıroğlu, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.





Tedavi gören hasta ve yakınlarıyla da bir araya gelen Canalp ve Nasıroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.





Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Canalp, vatandaşların huzur ve sağlık içerisinde bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.





