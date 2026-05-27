Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mereto Dağı ziyaretçilerini bekliyor

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle ilgi gören Mereto Dağı, doğa tutkunlarını bekliyor.



Doğal güzellikleriyle ilgi çeken 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip Mereto Dağı, ulaşım alanında yapılan yatırımlarla bölgenin turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.





Çalışırlar köyü muhtarı Yahya Yaşar, dağın yalnızca Sason'un değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli değerlerinden biri olduğunu söyleyerek, yol çalışmaları sayesinde ziyaretçilerin artık zirveye daha güvenli ve rahat şekilde ulaşabildiğini ifade etti.





Yolüstü köyü muhtarı Züleyha Avunç da dağın doğal güzellikleri ve manzarasıyla bölgenin göz bebeği olabilecek bir konumda olduğunu dile getirdi.





Turizmin hareketlenmesiyle bölgede yaşayanlar için yeni iş imkanlarının oluşacağını vurgulayan Avunç, yatırımların bölge için büyük önem taşıdığını kaydetti.





Çalışırlar köyünde yaşayan Ayhan Bayram ise kışın yoğun kar alan bölgenin yaz aylarında yeşile büründüğünü belirterek, bölgenin temiz havasıyla huzur verdiğini ifade etti.



