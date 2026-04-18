Batman'da 7 köy yoluna 3 bin 300 meyve fidanı dikildi
Batman'da İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 7 köy yoluna 3 bin 300 meyve fidanı dikildi.
Batman'da İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 7 köy yoluna 3 bin 300 meyve fidanı dikildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kırsal kalkınmayı desteklemek ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda merkeze bağlı Binatlı, Suçeken, Çevrimova, Urganlı, Çayüstü, Kılıç ve Kesmeköprü köylerinin yollarına 3 bin 300 meyve fidanının dikimi gerçekleştirildi.
Açıklamada, bölge iklimine uygun seçilen fidanların, yol güvenliği standartları gözetilerek ve estetik bir yeşil kuşak oluşturacak şekilde toprakla buluşturulduğu belirtildi.
