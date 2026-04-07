        Batman'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi

        Batman'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Batman'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi

        Batman'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.


        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Valilik binasında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında, son iki ayda ev ve iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik gibi suçlarda olay sayısının 194'ten 81’e gerilediğini açıkladı.


        Kişilere karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarında yüzde 25 azalma olduğunu, bu suçların yüzde 99,7'sinin aydınlatıldığını bildiren Canalp, kasten öldürme, cinsel saldırı ve kişiliği hürriyetinden yoksun kılma suçlarında aydınlatma oranının ise yüzde 100 olduğunu söyledi.


        Canalp, "Son iki ayda 1628 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Tabanca, av tüfeği ve dönüştürülmüş silahlar ile toplam 167,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Suçla mücadele halkın desteğiyle sürüyor, Batman daha güvenli bir şehir haline geliyor." dedi.


        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Veysel Aksoy katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay'ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama
        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama
        Batman'da parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Batman'da parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Gercüş'te yaralı kızıl şahine şefkat eli
        Gercüş'te yaralı kızıl şahine şefkat eli
        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 16 tutuklama
        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 16 tutuklama
        GÜNCELLEME - Batman'da üniversite yolunda heyelan meydana geldi
        GÜNCELLEME - Batman'da üniversite yolunda heyelan meydana geldi
        Batman'da jandarmaya zırhlı araç "TULGA" teslim edildi
        Batman'da jandarmaya zırhlı araç "TULGA" teslim edildi