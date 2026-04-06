Batman'da sulama kanalında mahsur kalan 2 inek kurtarıldı

Batman'ın merkez Balpınar beldesinde sulama kanalında mahsur kalan 2 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ineklerini bulamayan bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmada inekleri sulama kanalı üzerindeki köprünün altında buldu. İtfaiye aracı merdivenine bağlanan halat yardımıyla kanaldan çıkarılan inekler, sahibine teslim edildi.

