        GÜNCELLEME - Batman'da üniversite yolunda heyelan meydana geldi

        Batman'da meydana gelen heyelan nedeniyle üniversite yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Kentte son bir haftadır etkili olan sağanağın ardından Üniversite Bulvarı'nın Kardelen Mahallesi mevkisindeki yamaçta heyelan meydana geldi.

        Yol, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklenmesi nedeniyle üniversiteden şehir merkezi istikametinde tek yönlü ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi, Batman Belediyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Öte yandan bölgedeki trafik akışı jandarma ekiplerince karşı şeritten çift yönlü olarak kontrollü sağlanıyor.

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bölgeye gelerek heyelanın olduğu alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Canalp, yolun en kısa sürede ulaşıma açılması için talimat verdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

