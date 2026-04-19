        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Bölgesel Lig grup müsabakalarında namağlup şampiyonluğa ulaşan Bilecik Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 23-26 Nisan'daki karşılaşmalarda Kadınlar 2. Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Bilecik'in kadın voleybol takımı 2. Lig için sahaya çıkıyor

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Bölgesel Lig grup müsabakalarında namağlup şampiyonluğa ulaşan Bilecik Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 23-26 Nisan'daki karşılaşmalarda Kadınlar 2. Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

        Yaklaşık 4 ay önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri ile altyapıdan yetişen genç sporculardan oluşan 16 kişilik takım, TVF Kadınlar Bölgesel Lig grup müsabakalarında oynadığı tüm maçları kazanıp namağlup şampiyon oldu.

        Ekip, kentteki Atatürk Spor Salonu'nda, başantrenör Engin Ulusoy ve yardımcı antrenör Mestan Koç eşliğinde haftanın 3 günü çalışmalarını sürdürüyor.

        Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda, 23-26 Nisan'da Bursa Koç Voleybol Kulübü, Anadolu Pars Spor Kulübü ve İnegöl Seçkin Spor Kulübü ile TVF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek takım, başarılı olarak Bileciklileri gururlandırmak istiyor.




        - "Gençleri spora hazırlamak istiyoruz"

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine, takımın TVF Kadınlar 2. Ligi'ne çıkmasının kentteki genç sporculara örnek olacağını söyledi.

        Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Genç sporcularımız da büyükleriyle antrenmanlara katılıyor ve müsabakalarda mücadele ediyorlar. Zamanla ablaları, ağabeyleri gibi başarılı sporcular olacaklar. Takımda onlar yer alacak. Hedefimiz, ilimizde güzel bir takım kurmak. Gençleri spora hazırlamak istiyoruz. Salon sporunu daha da geliştirmek istiyoruz."

        Başantrenör Ulusoy ise takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca oluşturulan Yurtlar Arası Spor Ligi (Yurt Lig) kapsamında hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Buradaki başarılarının ardından "Bölgesel Lig'de mücadele" kararı aldıklarını ifade eden Ulusoy, Kadınlar 2. Ligi'ne çıkmak için adeta canlarına dişlerine taktıklarını belirtti.


        Yardımcı antrenör Koç da Bilecik'te voleybol anlamında potansiyel bulunduğunu aktardı.

        Bu kapsamda altyapıda yetişen sporcuları ileriye taşımak istediklerinin altını çizen Koç, "Sporcularımız emek verdi ve Bölgesel Lig'de şampiyon olduk. Aynı takımla Kadınlar 2. Lig finallerine katılacağız." dedi.

        Takım kaptanı olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sümeyra Şahin ise yaklaşık 10 yıldır voleybol oynadığını kaydetti.

        Takım ruhunu yakaladıklarına değinen Şahin, şampiyonluğa odaklandıklarını vurguladı.

        Oyunculardan 13 yaşındaki Zeynep Elisa Çetin de küçük yaşlardan bu yana voleybolla ilgilendiğini belirterek, gelecekte "Filenin Sultanları"na katılmak istediğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
