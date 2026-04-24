Bilecik'te 3 firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, "hırsızlık" suçundan 5 yıl 17 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi (28) ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.O'yu (46) yakaladı. Osmaneli ilçesinde de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.R.B. (20) yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

