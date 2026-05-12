Bilecik'te SGK İl Müdürü Bedir gazetecilerle buluştu
Bilecik'te, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Adem Bedir kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bedir, SGK İl Müdürlüğü'ndeki programda, müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sosyal güvenlik uygulamalarında asıl amacın rehberlik odaklı yaklaşımla işletmelerin sürdürülebilir ve güvenli bir zeminde büyümesini desteklemek olduğunu vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:
"Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte hem çalışanlar hem de işverenler açısından yasal bir zorunluluktur. Kayıt dışı istihdam, toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olmakta hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Çalışma hayatında şeffaflığın sağlanması, çalışan haklarının güvence altına alınması ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla, ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması büyük önem taşımaktadır."
