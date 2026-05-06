Kadın girişimciler Bilecik'te buluştu

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bilecik TSO tarafından organize edilen programda Marmara'nın pek çok noktasından gelen kadın girişimci, görüş alışverişinde bulundu.





Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların, kurdukları işletmelerle çevrelerini de dönüştürdüklerini dile getirdi.



Kadın üretiminin önemine işaret eden Subaşı, "Mesele, bu üretimin pazara ulaşabilmesi, emeğin hak ettiği değeri bulabilmesi, kadınların yalnızca üretimde değil karar mekanizmalarında da güçlü şekilde yer alabilmesidir." ifadesini kullandı.



Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de kadın girişimciliğini her alanda desteklediklerini söyledi.



Kadınların ekonomiye nitelikli değer kattığını vurgulayan Ergün, "Karşılaştığınız tüm zorluklara rağmen üretime, istihdama ve yeniliğe sunduğunuz katkıyı çok önemsiyor, iş hayatındaki bu gayretli ve vizyoner duruşunuzu yürekten destekliyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Bilecik TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nedime Filiz Eğilmez, Bilecik TSO Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mert Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Okumuş ile Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Yalova kadın girişimciler icra kurulu başkanları da katılımcılara hitap etti.



Organizasyon, "Bilecik Sürdürülebilirliğin Gücü" adlı panelin düzenlenmesiyle sona erdi.

