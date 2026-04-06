Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Pazaryeri'nde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ayçiçeği tohumu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:13 Güncelleme:
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilçede yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması ve çiftçi gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

        Tohum dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan projenin önemine değindi. Sert, "Müdürlüğümüze müracaat eden ve toplamda 3 bin dekar alanda ekim yapacak olan 75 çiftçimize, 145 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağladık. Bu tür projelerin ilçemizdeki tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz, desteklerimiz devam edecek." dedi.

        Protokol üyeleri tohumları teslim etti

        Tohum dağıtım programına; Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, ziraat teknisyenleri ve üreticiler katıldı.

        Protokol üyeleri, üreticilerle sohbet ederek bereketli bir hasat sezonu dileğinde bulundu. Dağıtılan tohumların toprakla buluşmasıyla birlikte ilçedeki yağlık ayçiçeği rekoltesinde önemli bir artış bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu'ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Benzer Haberler

        Emniyet Müdürü Çağlar yeni hizmet binası çalışmalarını inceledi
        Emniyet Müdürü Çağlar yeni hizmet binası çalışmalarını inceledi
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ankara'dan gelen minik izciler Bilecik'te "Cami Toyu" kurdu
        Ankara'dan gelen minik izciler Bilecik'te "Cami Toyu" kurdu
        Bozüyük'ten Avrupa'ya mesleki yolculuk, öğrenciler Bremen'e uğurlandı
        Bozüyük'ten Avrupa'ya mesleki yolculuk, öğrenciler Bremen'e uğurlandı
        Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi
        Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 156 bin makaron ele geçirildi
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 156 bin makaron ele geçirildi