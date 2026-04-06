Pazaryeri'nde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ayçiçeği tohumu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilçede yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması ve çiftçi gelirlerinin artırılması hedefleniyor.



Tohum dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan projenin önemine değindi. Sert, "Müdürlüğümüze müracaat eden ve toplamda 3 bin dekar alanda ekim yapacak olan 75 çiftçimize, 145 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağladık. Bu tür projelerin ilçemizdeki tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz, desteklerimiz devam edecek." dedi.



Protokol üyeleri tohumları teslim etti



Tohum dağıtım programına; Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, ziraat teknisyenleri ve üreticiler katıldı.



Protokol üyeleri, üreticilerle sohbet ederek bereketli bir hasat sezonu dileğinde bulundu. Dağıtılan tohumların toprakla buluşmasıyla birlikte ilçedeki yağlık ayçiçeği rekoltesinde önemli bir artış bekleniyor.

