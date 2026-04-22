        Bingöl Haberleri Bingöl'de "Aile Eğitimi Programı" düzenlendi

        Bingöl'de Güveçli İlkokulu ve Ortaokulu'nda okul ve aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Aile Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Okul Müdürü Saim Çakar başkanlığında düzenlenen programda öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde velilere, çocukların güvenli bir eğitim ortamında yetişmesinde okul ve ailenin ortak sorumluluğu olduğu anlatıldı.

        Programda, öğrencilerin kendilerini okulda güvende hissetmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve akademik başarılarının artırılmasında aile desteğinin önemi üzerinde duruldu.

        Eğitimde ayrıca aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocuklarla doğru iletişim kurulması ve okul aile arasındaki bağın sürekli canlı tutulmasının gerekliliği değerlendirildi.

        Velilerin görüş ve önerilerinin de alındığı programda istişare imkanı sağlandı.

        Okul yönetiminin öğrencilerin huzurlu, güvenli ve başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla okul aile iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

        Benzer Haberler

        Bingöl UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'nün bayrak t...
        Bingöl UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'nün bayrak t...
        Bingöl'de öğrenci ve velilere şiddetle mücadele eğitimi
        Bingöl'de öğrenci ve velilere şiddetle mücadele eğitimi
        Bingöl'de vatandaşlar sağlıklı hayat merkezi ile yaşam kalitesini arttırıyo...
        Bingöl'de vatandaşlar sağlıklı hayat merkezi ile yaşam kalitesini arttırıyo...
        Bülent Arınç: Geleceğimizi garanti altına alacak çok önemli çalışmalar yapm...
        Bülent Arınç: Geleceğimizi garanti altına alacak çok önemli çalışmalar yapm...
        Bingöl Üniversitesi'nde Na't-ı Şerif yarışması ödül töreni düzenlendi
        Bingöl Üniversitesi'nde Na't-ı Şerif yarışması ödül töreni düzenlendi
        Karlıova'da nisan karı etkili oldu
        Karlıova'da nisan karı etkili oldu