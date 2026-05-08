Bingöl'de "Emeğin İzinde: Kadın Eli" sergisi açıldı

Bingöl'de Aile Destek Merkezi (ADEM) 2 tarafından "Emeğin İzinde: Kadın Eli" sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide kursiyerlerin hazırladığı eserler beğeniye sunuldu. Açılışa, Vali Yardımcısı Ayşegül Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır, Bingöl Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'nın eşi Nurcan Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Sabri Küyük'ün eşi Fatma Küyük, Bingöl Üniversitesi Rektörü Erdal Çelik'in eşi Tülay Çelik ile davetliler katıldı. Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.