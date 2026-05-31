Bingöl'de ineğe çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin ineğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFE 291 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolu Ağaçeli mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.