        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te "Türkiye'de Hak Arama Yolları Paneli" düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ombudsman Kulübü tarafından "Türkiye'de Hak Arama Yolları Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 18:31 Güncelleme:
        İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İbn Haldun Konferans Salonu'ndaki panelde konuşan Kamu Denetçisi Şerif Yılmaz, hak arama yolları ile ilgili mevzuatta olan özellikle idari ve adli yargı süreçlerinin çok eskiden beri devam ettiğini belirtti.

        Son yıllarda özellikle insan haklarına ve onuruna yakışır şekilde hak arama yollarının genişletildiğini vurgulayan Yılmaz, haksızlığa uğradığını düşünen kişinin ilgili kurumlara yaptığı başvurulara belirlenen sürede cevap verilmediği takdirde Ombudsmanlığa (Kamu Denetçiliği Kurumu) müracaat etme hakkının doğduğunu anlattı.

        Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan müracaatlara 6 ay içinde karar vermek zorunda olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Vatandaşın sorununu kısa sürede, avukat tutmasına gerek kalmaksızın kurumla görüşüp aradaki sorunun çözümünü üretmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz kararlar tavsiye kararı. Amacımız kurum olarak idarenin hizmet kalitesini yükseltmek. Sorunları idare ile görüşerek kişilerin mağduriyeti olmadan ama hizmeti de engellemeksizin işlerin çözümü noktasında kararlar ihdas ediyoruz. Kanuni sorumluluğumuz, idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idarelere önerilerde bulunmak şeklinde tanımlanıyor. Geçen yıl bize 21 bin 800 müracaat olmuş. Kurum tanındıkça müracaat her yıl artıyor."

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç de "hak" kavramının hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki olduğunu söyledi.

        "Hak" kavramını kişiyle sınırlamanın çok doğru olmayacağını belirten Genç, şöyle devam etti:

        "Hukuk fakültesinde gördüğümüz 'hak' kavramı sadece kişiye özgülenmiş yetkilerle sınırlı değildi. Hak kavramı hukukla eş değer olduğu için hukuk devletlerinde anlamlıdır. Bu boyutuyla Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasa ve mevzuatlarda sık sık dile getirilen ve bizim de övündüğümüz bir kavram. Eğer bir hukuk devleti değilse tanınan hakkın bir anlamı yoktur. Anayasa'da da hukuk devleti ve hak arama kavramlarının garanti altına alındığını görüyoruz."

        Bitlis Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş de "hak" arama konusuyla ilgili Anayasa'da çeşitli maddelerin düzenlendiğini dile getirerek, "Bunlar arasında Anayasa'nın 36'ncı maddesi herkesin meşru yollardan faydalanmak suretiyle yargı önünde davalı veya davacı olarak iddia ve savunmalarla hakkını arayabileceğini düzenlemektedir. Yine Anayasa'nın 40. maddesi Anayasa ile tanınan hakların ihlal edilmesi durumunda herkesin yetkili makamlara geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkını vermektedir." diye konuştu.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise hak arama özgürlüğünün demokratik hukuk devletinin temel taşlarından biri olduğunu kaydetti.

        Panele Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, akademisyenler, öğrenciler, kurum amirleri ve avukatlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

