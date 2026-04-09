Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, ulaşım aksadı. İstanbul istikametinde seyreden O.Ö. yönetimindeki 41 DP 106 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli 3. viyadük üzerinde Ç.E.'nin kullandığı 41 ATZ 625 plakalı kamyonla çarpıştı. Yola savrulan tırın dorsesinden kaçmak isteyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kaza nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşım bir süre sonra tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

