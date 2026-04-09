        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine nisan karı yağdı

        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine nisan karı yağdı

        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Bolu kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Aladağ Yaylası'nda kar kalınlığı, yağışın ardından yer yer 5 santimetreye ulaştı.

        Nisanda kısa süreli etkili olan kar, yaylada kış mevsimini andıran manzaralar oluşturdu.

        Karların erimesiyle yayladan geçen derelerin debisi arttı, doğal akışın şekillendirdiği menderesler bölgeye güzellik kattı.

        Bu arada, beyaz örtüyle kaplanan yayla ile menderesler havadan görüntülendi.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde rakımları 900 ile 1200 metre arasında değişen Topuk, Sinekli ve Kütüklü yaylalarında da kar etkili oldu.

        Yağışın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
        Zirai don riski nedeniyle ateş yakıp, ürünlerini korumaya çalıştılar
        Gölcük'te kar yağışı ve sis etkili oldu
        Bolu'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Bolu'da yağmur ve fırtına etkili oldu
        Bolu Dağı Tüneli'nde TIR ile otomobil çarptı: 5 yaralı