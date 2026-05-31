        Bolu'da beton direğe çarpan otomobildeki karı koca öldü, kız çocuğu ağır yaralandı

        Bolu'da yön tabelasının beton direğine çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki kızları ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf E. (41) idaresindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, Dörtdivan çıkışında önce bariyere ardından yön tabelasının beton direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü ile eşi Elif E'nin (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ağır yaralanan çiftin kız çocuğu Elisa E. (6), Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karı kocanın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

