Bolu'da sağanak sonrası alt geçitte su birikintisi oluştu

Bolu'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Paşaköy alt geçidinde oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, su birikintisinin olduğu yönü ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

