Bolu'da trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Bolu'da trafik ekiplerince motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yapıldı.



Kent merkezinin farklı noktalarındaki uygulamada ekipler, motosiklet ve otomobilleri kontrol etti.



Denetimlerde motosikletlilerin kask kullanımı, sürücü belgesi, ruhsat ve sigorta belgeleri incelenirken, otomobillerde ise sürücü belgesi, emniyet kemeri, araç muayenesi ile ticari araçlarda SRC ve psikoteknik belgeleri kontrol edildi.



Ayrıca kavşaklarda yaya önceliğine ilişkin kurallara yönelik denetim de yapıldı.



Evraklarında eksiklik tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

