Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Ekran bağımlılığında süre kadar içerik kontrolü de önemli

        Ekran bağımlılığında süre kadar içerik kontrolü de önemli

        Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli klinik psikolog Elif Karaköse, çocuk ve gençlerde teknoloji bağımlılığının önüne geçilebilmesi için ekran süresi kadar içerik denetimine de önem verilmesi ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekran bağımlılığında süre kadar içerik kontrolü de önemli

        Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli klinik psikolog Elif Karaköse, çocuk ve gençlerde teknoloji bağımlılığının önüne geçilebilmesi için ekran süresi kadar içerik denetimine de önem verilmesi ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Karaköse, AA muhabirine, çocuk ve gençlerde görülen internette oyun oynama bozukluğunun yeni çalışma alanı oluşturduğunu belirtti.

        İnternette oyun oynama bozukluğunun zararlarına değinen Karaköse, bunun çocuk ve gençlerde yetersiz fiziksel aktivite ve sağlıksız beslenmeye bağlı hastalıkların yanı sıra duruş bozuklukları, kas-iskelet sorunları ile görme ve işitme problemlerine de yol açabildiğini, ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

        Karaköse, bu konuda ailelere önemli görev düştüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

        "(Çocukların) Ekran süresinden ziyade içerik olarak nelerle ilgilendiklerini kontrol etmek iyi olabilir. Bununla birlikte sosyalleşmeyi artırmak da önemli. Çocukların aktivitelerini artırmak, sanatsal ya da sportif aktivitelere yönlendirmek iyi olacaktır. Canlı arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek için ortak aktiviteler düzenlemek, sanal arkadaşlıkları varsa onları tanımak önemli olacaktır."

        - "Bilgisayar başındaki çocuğa hizmet sunmak istemediğimiz şeylerden biri"

        Ev içinde ortak alan kullanımının öneminden bahseden Karaköse, "Bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmak, meyve soyup götürmek ya da çay saatinde ona bilgisayar başında hizmet sunmak, yapılmasını istemediğimiz şeylerden biri. Çocuğu çay saatlerine dahil etmek, masa başına servis yapmamak, o sorumluluğu çocuğun kendisinin almasını sağlamak önemli olacaktır. Eleştirmemek, suçlamamak ya da yaralayıcı mesajlar vermemek önemli. Bu, çocuğun daha fazla yalan söylemesine ya da geri çekilmesine, izole olmasına sebebiyet verebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Karaköse, teknolojik aletlerin ödül-ceza aracı olarak görülmemesi, internetin bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal medyada ya da oyun içeriklerinde çocuklar kontrolsüz şekilde bazı pornografik, saldırgan, tehdit edici içeriklere, videolara, görsellere maruz kalabiliyor. Bir diğer iletişim riski olarak ele aldığımız şey de çocuklar ya da ergenler, yetişkinlerle duygusal, fiziksel, ekonomik istismara zemin hazırlayacak iletişimlerde bulunabiliyor." diye konuştu.

        Dijital çağda insanların interneti tamamen hayatından çıkarabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Karaköse, "Teknolojiye nitelikli ve bilinçli temas edilmesi önemli. Kontrol mekanizması yoksa uzmanlardan destek almaları önemli olacaktır. Bir diğer alternatif olarak da aileler de bu sürece eşlik edebilir. Ebeveynler bu noktada rol model de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Vergi indiriminde kapsam genişledi
        Vergi indiriminde kapsam genişledi
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor

        Benzer Haberler

        Öğrenciler çoksesli koroda yeteneklerini keşfediyor "Beyin cerrahı olmak is...
        Öğrenciler çoksesli koroda yeteneklerini keşfediyor "Beyin cerrahı olmak is...
        Boşanma aşamasındaki eşinin evine tabancayla ateş açtı
        Boşanma aşamasındaki eşinin evine tabancayla ateş açtı
        'Tehdit ve Şantaj' davasının sanığı Özcan: Eşime özür borcum vardır
        'Tehdit ve Şantaj' davasının sanığı Özcan: Eşime özür borcum vardır
        Tanju Özcan'ın şantaj davasında ifadesi ortaya çıktı: "Eşime karşı bir özür...
        Tanju Özcan'ın şantaj davasında ifadesi ortaya çıktı: "Eşime karşı bir özür...
        Bolu'da itfaiye son 4 ayda 421 olaya müdahale etti
        Bolu'da itfaiye son 4 ayda 421 olaya müdahale etti
        Tanığın verdiği ifadeyi beğenmeyen sanık yakınları hırsını kadın gazetecile...
        Tanığın verdiği ifadeyi beğenmeyen sanık yakınları hırsını kadın gazetecile...