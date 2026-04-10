Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi adliyede

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 10.04.2026 - 09:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ile Belediye Meclis Üyesi A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

        - Süreç

        Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

        Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        BAİBÜ Rektörü Yiğit, 300 yataklı hastane için çalışmaların sürdüğünü bildir...
        Bolu'da "Gezici Müzik Atölyesi" tanıtım programı düzenlendi
        Bolu Belediyesi'nin vakfında kurban vurgunu iddiası: 2 gözaltı
        Bolu Dağı beyaza büründü
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına a...
        Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ile meclis üyesi gözaltına alındı