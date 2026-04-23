Burdur'da yapımı devam eden apartmana zarar veren 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da inşaat halindeki bir apartmana zarar verdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Menderes Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir apartmanda daire kapıları ile lavabo bataryalarına zarar verildiği görüldü.
Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Ö.K, B.T. ve H.A. olduğu tespit edildi.
Şüpheliler ekiplerce yakalandı ve haklarında konut dokunulmazlığı, mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı.
