        Bursa TB Başkanı Matlı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan etiket düzenlemesini değerlendirdi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, gıda etiketlerinde yapılan düzenlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gıda etiketlerinde bilgi kirliliğini bitiren ve tüketiciyi en doğru şekilde bilgilendirmeyi amaçlayan bu yeni dönem, hem halk sağlığını hem de işini doğru yapan üreticiyi koruyan önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

        Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"ndaki kapsamlı revizyonu değerlendirdi.

        Bakanlığın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim vizyonuna tam destek verdiklerini vurgulayan Matlı, hayata geçirilen yeni uygulamaların, sektörde şeffaflık ve güveni güçlendireceğini aktardı.

        Yeni düzenlemeyle gıda ambalajlarında kullanılan yanıltıcı ifade ve görsellere son verildiğine dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

        "Artık etiketlerde 'günlük' ifadesine 24 saat sınırı getirilmesi, aroma kullanılan ürünlerde gerçek meyve görseli kullanımının yasaklanması, 'doğal', 'hakiki' gibi ispatı olmayan ve tüketiciyi yanıltan ifadelerin suistimal edilmesinin önlenmesi, ambalajlı ürünlerde 'taze sıkılmış' gibi ifadelerin kaldırılması, tüketicinin doğru ürüne ulaşmasını sağlayacaktır. Özellikle sanayi tipi üretimlerde 'ev yapımı' ifadesinin yasaklanması ve işletme isimlerinin tüketiciyi yanıltacak şekilde ön plana çıkarılmaması, haksız rekabeti ortadan kaldıracaktır. Bu durum, sadece vatandaşımızı korumakla kalmayacak, aynı zamanda işini doğru yapan, etik kurallara uygun üretim gerçekleştiren gıda işletmecilerimiz için de adil bir pazar ortamı oluşturacaktır. Gıda etiketlerinde bilgi kirliliğini bitiren ve tüketiciyi en doğru şekilde bilgilendirmeyi amaçlayan bu yeni dönem, hem halk sağlığını hem de işini doğru yapan üreticiyi koruyan önemli bir adımdır."

        - "Güvenli gıda arzını stratejik bir mesele olarak görüyoruz"

        Toplu tüketim yerlerine getirilen bilgilendirme zorunluluğunun önemine değinen Matlı, vatandaşların sadece market raflarında değil, restoran, kafe ve kantin gibi alanlarda da ne tükettiklerini bilmeye hakkı olduğunu ifade etti.

        Matlı, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Menülerde gıdanın bileşenlerinin ve kalori değerlerinin sunulacak olması, tüketici bilincini en üst seviyeye taşıyacaktır. Ambalajlarda çocukların gelişimini etkileyebilecek figürlerin yasaklanması da çok yerinde bir adım. Gelecek nesillerimizin fiziksel ve psikolojik sağlığını koruyan her türlü düzenlemenin yanındayız. Bakanlığın attığı bu adımların toplumsal bir kazanıma dönüşmesi için tüketici farkındalığının da artması gerekli. Düzenlemeler ne kadar güçlü olursa olsun, gıda okuryazarlığı ve etiket okuma alışkanlığı, bilinçli toplumun temelidir. Toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi ve tarımsal ticaretin güvenli bir zeminde yürütülmesi için atılan bu adımlar dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum. Güvenli gıda arzını stratejik bir mesele olarak görüyor ve bu vizyonu her platformda destekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

