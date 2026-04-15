Bursa'da ilkokullu ressam Defne, ilk sergisini açtı

Bursa'da, resme ilgi duyan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Defne Gezegen, açtığı kişisel resim sergisiyle sanat yolculuğuna ilk adımını attı. Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Defne Gezegen, küçük yaşlardan itibaren resme duyduğu ilgiyi ilk kişisel resim sergisiyle taçlandırdı. Sergiye, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Defne Gezegen'in ailesi, öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı. Özlüce'deki bir kitap merkezinde gerçekleştirilen açılışa sanatseverler ilgi gösterdi. Açılışın ardından minik sanatçı Defne Gezegen, sergiyi ziyaret eden konuklara eserlerinin hikayelerini anlattı.

