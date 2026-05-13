        Bursa Haberleri Bursa'da "3. Uludağ Çevre Forumu" başladı

        Bursa'da "3. Uludağ Çevre Forumu" başladı

        Bursa'da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, "Kaynaktan Değere, Bugünden Geleceğe" temasıyla düzenlenen "3. Uludağ Çevre Forumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Bursa Business School'da gerçekleştirilen açılışta konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay bu sene üçüncüsü düzenlenen Uludağ Çevre Forumu'nun, Türkiye'nin kalkınma vizyonu, iş dünyasının dönüşüm iradesi ve geleceğe karşı ortak sorumlulukları açısından son derece anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

        Artık dünyada hedeflerin somut projelerle desteklendiği, şehirlerin, sanayinin, finans kuruluşlarının, sivil toplumun ve gençlerin aynı vizyon etrafında buluştuğu yeni bir iklim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu belirten Burkay, "Bu açıdan ülkemizin COP31 sürecindeki rolü, tarihi bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz zirve boyunca gündeme taşınacak konular aslında COP31 süreci için de iş dünyamız adına önemli bir fikri hazırlık süreci anlamına da gelecektir."

        Burkay, yeşil dönüşüm gibi kapsamlı bir süreçte, kamu politikalarıyla özel sektör uygulamalarının aynı istikamette ilerlemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle firmalarımızın yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli katkılar sunmaktadır. Dünya Bankası destekli bu proje kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm faaliyetleri, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda desteklenmektedir. Bununla birlikte sahadan aldığımız geri bildirimler, önümüzdeki dönemde desteklerin daha fazla firmaya ulaşması, başvuru süreçlerinin sadeleşmesi, finansmana erişimin güçlendirilmesi ve özellikle KOBİ’lerimizin teknik danışmanlık kapasitesinin artırılması yönündeki ihtiyacın devam ettiğini göstermektedir."

        Önceden rekabetin temel göstergelerinin üretim kapasitesi, maliyet avantajı, hız ve kalite olduğunu dile getiren Burkay, bugün bunlara karbon ayak izi, enerji verimliliği, kaynak kullanımı, atık yönetimi, yeşil finansmana erişim ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin eklendiğini aktardı.

        Burkay, artık bir ürünün pazardaki değerinin, yalnızca fiyatıyla veya kalitesiyle ölçülmediğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ürünün nasıl üretildiğiyle, hangi kaynakları kullandığıyla, çevreye nasıl bir etki bıraktığıyla ve insan hayatına nasıl katkı sunduğuyla da ölçülüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve küresel tedarik zincirlerinde değişen standartlar, iş dünyamızın önüne yeni bir dönem açmıştır. Bu yeni dönemi doğru okuyan, dönüşümünü zamanında tamamlayan, teknolojisini yenileyen, enerji ve kaynak verimliliğini artıran firmalarımız, küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır."

        - "Çevresel etkileri azaltan ülkelerin ön plana çıktığını görüyoruz"

        BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konsey Başkanı Vedat Kılıç da Uludağ Çevre Forumu'nun, güçlü içeriği, yüksek katılım ve sektörler arası işbirliği sayesinde ulusal ölçekte takip edilen önemli bir platform haline geldiğini ifade etti.

        İklim krizinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığının altını çizen Kılıç, "Aynı zamanda ekonomik rekabetin, ticaret politikalarının, üretim modelinin ve şehirlerin geleceğini belirleyen önemli unsurlar haline geldiğini görüyoruz. Bugün dünya yeni bir dönüşüm çağına geçerken, üreten ama kaynakları koruyan, büyüyen ama çevresel etkileri azaltan ülkelerin ön plana çıktığını görüyoruz."

        Kılıç, Türkiye'nin bu süreçte güçlü sanayisi ve üretim kabiliyeti ve girişimci yapısıyla önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Özellikle ülke genelinde uygulanmaya başlayacak 'Ulusal Depozito Yönetim Sistemi' yalnızca içecek ambalajlarının toplanmasına yönelik teknik bir uygulama değil, kaynak verimliliğini esas alan, yüksek kaliteli geri dönüşüm ürünü kullanan, vatandaş katılımını merkeze alan ve dönüşsel ekonomiyi doğrudan destekleyen stratejik bir çevre politikası. Bu sistem Türkiye'nin son yıllarda kararlılıkla yürüttüğü sıfır atık yaklaşımının yeni ve güçlü bir aşamasıdır. Sıfır atık ile başlayan bilinç dönüşümü, şimdi depozito sistemiyle beraber daha kurumsal, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmektedir."

        Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, forumun hayırlara vesile olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından sponsor firmaların temsilcilerine Burkay ve Kılıç tarafından plaket takdim edildi.

        "COP31'e Doğru Türkiye", "Ulusal Depozito Sistemi" "Yeni Değer Zinciri: Entegre Atık Yönetimi", "Üretimde Yeni Standart: Zorunlu Geri Dönüştürülmüş Madde Kullanımı" başlıklı oturumlarıyla devam eden forum, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

