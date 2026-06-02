Bursa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde, iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

