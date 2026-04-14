Bursa'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde drift yapan otomobil sürücüsüne 140 bin lira ceza kesildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri araç plakası üzerinden sürücüye ulaştı.



Drift yaptığı belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.



Sürücünün akaryakıt istasyonunda drift yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

