Bursa'da maratoncular Polis Haftası için koştu

Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, Bursalı maratoncular Özel Harekat Şube Müdürlüğüne koştu.





Bursalı maratoncular Yasin Avcı, Hilal Oruç Kaya, Metin Bozkurt, Ercan Geleş, koşu düzenledi.



Polis Haftası dolayısıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen koşuda sporcular Kent Meydanı'ndan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne kadar 6 kilometre koştu.



Koşunun bitişinde sporcuları, özel harekat polisleri karşıladı.



Günün anısına maratoncu Yasin Avcı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline plaket takdim etti.



Koşu sırasında sporculara vatandaşlarda korna ve alkışlarla destek verdi.



