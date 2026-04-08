Bursa'da meyve ağaçları çiçek açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaların ısınmasıyla meyve ağaçları çiçeklendi.





Nisan yağmurlarının etkili olduğu ilçede armut, şeftali, elma ve kiraz başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.



İlkbahar mevsimiyle bahçelerdeki ağaçlarda açan çiçekler, adeta görsel şölen oluşturdu.



İnegöl Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Dumanlar, AA muhabirine Türkiye'nin en iyi şeftali ve armut bahçelerindeki ağaçların çiçeklendiğini söyledi.



Dumanlar, geçen sene iklim şartları nedeniyle rekoltede düşüş görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yıl şu ana kadar bir don olayı olmadı, çiçeklenme oldu. Arılar da bu sırada çok güzel çalıştı, döllenme, tozlanma olayını gerçekleştirdi. Bu sene güzel bir rekolte bekliyoruz. Bu rekolte olursa üreticiler olarak, gerekli bakımları yaptıktan sonra güzel bir hasat yapıp milletimize ve ülke ekonomisine destek vermeyi hedefliyoruz."



İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu ise yağışların bu sene çok iyi olduğunu anlattı.



Ulu, hasat sezonunun bol ve bereketli olacağına inandıklarını dile getirerek, "Bu yıl bölgemizdeki yağışlar ve iklimsel denge, meyve ve sebzelerde bolluk olacağına işaret. Geçtiğimiz yıl iklimsel faktörler nedeniyle ihracatta istediğimiz hedefe ulaşamadık ancak bu aylarda hem tarımsal ilaçlama çalışmalarını başlatırken hem de ihracat odaklı çalışmalarımız başladı. 2026 yılı tüm çiftçimize bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

