Bursa'da "Rembetiko Efsanesi" oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde "Rembetiko Efsanesi" oyunu sahnelendi.



Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen ve Costas Ferris tarafından kaleme alınan oyunu, Murat Çidamlı yönetti.



Oyunda Yusuf Köksal, Şerife Ünsal Şenel, Meral Ceren Türk Yel, Yağmur Candemir, Selda Özler, Türker Alpuğan ve Emrah Şenışık gibi oyuncular karakter rollerini üstlendi.



Gecenin sonunda oyuncu kadrosu ve yönetmen, sanatseverler tarafından alkışlandı.







