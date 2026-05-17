Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursalı iş insanları Etiyopya'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

        Bursalı iş insanları Etiyopya'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında Etiyopya'da yurt dışı pazarlama faaliyeti yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 13:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursalı iş insanları Etiyopya'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında Etiyopya'da yurt dışı pazarlama faaliyeti yapıldı.

        BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen B2B organizasyonunda UR-GE üyesi çok sayıda firma temsilcisi, 2 bini aşkın Etiyopyalı firma yetkilisiyle ikili iş görüşmesi yaptı.

        Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, bebek ve çocuk giyiminden inşaat sektörüne, kimyadan mobilyaya bütün UR-GE'lerin olduğu güçlü bir karmayla Etiyopya'ya çok güçlü bir çıkarma yapıldığını belirtti.

        Etiyopya'nın 130 milyonu aşkın nüfusuyla Afrika'nın önemli noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, "Ülkemizin de bu coğrafyada rekabet avantajı var. Birçok sektörde lider ülkeyiz. Bugüne kadar BTSO 48 UR-GE projesi hayata geçirmiş, 17'si aktif olarak devam ediyor. Pazar araştırması, fuar destekleri, tanıtım destekleri ve e-ihracat destekleriyle BTSO ve Bursalı ihracatçılarımıza katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursalı firmaların ihracat potansiyellerini güçlendirmenin ve nitelikli alıcılarla buluşmalarını sağlamanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

        Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttükleri UR-GE projeleriyle önemli başarılara imza attıklarını belirten Burkay, "Bu projelerimizde Afrika ülkelerine özel bir önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlatılan Afrika açılım stratejisi kapsamında Bursa iş dünyası olarak Afrika ülkelerinde ortak iş ve yatırım forumları, toplantılar ve fuarlar gerçekleştiriyor, ikili işbirliği alanlarını genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Burkay, bugüne kadar Cezayir'den Gana'ya, Nijerya'dan Fas ve Libya'ya kadar pek çok Afrika ülkesinde işbirliklerine imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Etiyopya'ya ise bugüne kadar düzenlenen en büyük ticaret heyetlerinden birini organize ettik. 130 milyonu aşkın nüfusuyla Etiyopya ile işbirliğinin bizim için ayrı bir yeri var. Bu ülke, ihracatçılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor. BTSO'nun gücü ve vizyonuyla bundan sonra da Türkiye'nin ihracat hedeflerine yön veren öncü çalışmalara imza atmaya ve 2030 hedeflerimize kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

        Programa katılan bebek ve çocuk konfeksiyonu üreticilerinin, organizasyon sonunda sergiledikleri çocuk kıyafetlerini Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Etiyopya'daki yetimhanelere bağışladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine yarın toplanıyor
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma

        Benzer Haberler

        Tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı
        Tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı
        Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs coşkusunu tenis kortlarına taşıdı Osmangazi'd...
        Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs coşkusunu tenis kortlarına taşıdı Osmangazi'd...
        Bursa Erkek Liseliler, 143. pilav gününde buluştu Uzun süredir birbirini gö...
        Bursa Erkek Liseliler, 143. pilav gününde buluştu Uzun süredir birbirini gö...
        Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır...
        Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır...
        Bursa'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "143'üncü Pilav Günü" et...
        Bursa'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "143'üncü Pilav Günü" et...
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yara...