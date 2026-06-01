Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Down sendromlu genç tekvandoda sarı kuşak taktı

        Down sendromlu genç tekvandoda sarı kuşak taktı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde spor kulübünde her yaş gurubundan gençler için açılan tekvando kursuna katılan Down sendromlu Zeynep Kaya, kursu başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Down sendromlu genç tekvandoda sarı kuşak taktı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde spor kulübünde her yaş gurubundan gençler için açılan tekvando kursuna katılan Down sendromlu Zeynep Kaya, kursu başarıyla tamamladı.

        İnegöl Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören Zeynep Kaya spora olan ilgisiyle dikkati çekiyor.

        Daha önce kickboks, yüzme ve basketbol gibi sporlarla ilgilenen Zeynep Kaya, ailesinin desteğiyle tekvando kursuna yazıldı. Burada kursu başarıyla tamamlayan Kaya sarı kuşak takma hakkına sahip oldu.

        Antrenörü Nevzat Yaşar, AA muhabirine, tekvando branşında spor yapan özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerinin yerine geldiği ve gelişimleri açısından avantaj sağladığını ifade etti.

        Yıllardır para tekvando çalışmalarının olduğunu belirten Yaşar, "Özel çocuklarımızla yakından ilgileniyor, spora kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Rahat rahat gelebiliyorlar. Kendi kategorilerinde çok rahat sporlarını idame ettiriyorlar. Down sendromlu ve işitme engelli bireylere yönelik harika organizasyonlarımız var." diye konuştu.


        Zeynep Kaya ise tekvandoyu çok sevdiğini dile getirerek, "Güzel şeyler yaptım. Bu kuşağı almak istiyordum ve aldım. Yarışmalara katılmak istiyorum. İstediğim şey tekvando. Bunu çok seviyorum." dedi.

        Zeynep Kaya'nın bası Ömer Kaya da kızının sporu sevdiğini anlatarak, şöyle devam etti:


        "En son tekvandoda karar kıldık, bu yolda devam ediyoruz. Esnekliği nedeniyle, ayaklarını açması, hareketleri rahat yapması bu spora uygun olduğunu gösteriyor. Şu anda lise son sınıfa gidiyor. Okuldan sonra da resme ve tekvandoya hevesli bunları yapmak için azim gösteriyor. Hayatında önemli değişiklik oldu. Bu sporu benimsiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Evlendiler
        Evlendiler
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        İkinci Nilüfer Karadeniz Festivali 5 Haziran'da başlıyor
        İkinci Nilüfer Karadeniz Festivali 5 Haziran'da başlıyor
        Odasını atölyeye çeviren Çınar, atıl malzemeleri teknolojik aletlere dönüşt...
        Odasını atölyeye çeviren Çınar, atıl malzemeleri teknolojik aletlere dönüşt...
        Bursa'da korkutan fabrika yangını
        Bursa'da korkutan fabrika yangını
        Bursa'daki kız lisesi sıfır atıkla örnek oluyor, ekonomiye katkı sunuyor Bu...
        Bursa'daki kız lisesi sıfır atıkla örnek oluyor, ekonomiye katkı sunuyor Bu...
        Mahalleliyi sokağa döken panik Doğalgaz kaçağı sanıldı, gerçek bambaşka
        Mahalleliyi sokağa döken panik Doğalgaz kaçağı sanıldı, gerçek bambaşka
        14 salça fabrikasına sahip Karacabey'de domates sezonu başlıyor
        14 salça fabrikasına sahip Karacabey'de domates sezonu başlıyor