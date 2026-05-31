        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Kaybolmaya yüz tutan fıçıcılığı 116 yıldır sürdürüyorlar

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1910 yılında başlayan fıçıcılık geleneğini sürdüren Erkuş ailesinin dördüncü kuşak temsilcileri, azalan talebe rağmen üretime devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Osmanlı Devletinin son dönemlerinde başlayan aile mesleğini sürdüren Orhan ve Burhan Erkuş kardeşler, 82 yaşındaki babaları Erdoğan Erkuş ile geleneksel yöntemlerle fıçı üretmeye devam ediyor.

        Su, zeytin, turşu, salamura ve çeşitli gıda ürünlerinin muhafazasında kullanılan ahşap fıçılar, azalan talebe rağmen belirli alanlarda kullanılmayı sürdürüyor.

        İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen "Fıçıcı Ustalık Belgesi"ne sahip Burhan Erkuş ve kardeşi, mesleği çocuklarına da aktarmayı hedefliyor.

        - Yapıştırıcı kullanılmadan üretiliyor

        Yaklaşık 70 yıldır fıçı üreten Erdoğan Erkuş, AA muhabirine, dedesi İlyas Erkuş'tan öğrendiği mesleği halen sürdürdüğünü söyledi.

        Mesleğin ciddi tecrübe ve hassas hesaplama gerektirdiğini belirten Erkuş, ahşap tahtaların şekillendirilip metal çemberlerle sıkıştırılmasıyla, herhangi bir yapıştırıcı kullanılmadan su geçirmez fıçıların üretilebildiğini anlattı.

        Erkuş, geçmişte fıçıya talebin daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Aylarca müşteri beklediğimiz oluyor. Bu meslek yapılmadıkça unutuluyor. Benim çocuklarım dördüncü kuşak olarak devam ediyor. İnşallah gelecek nesiller de sürdürür." dedi.

        - Yurt içi ve dışından talep

        Mesleği babası Erdoğan Erkuş'tan öğrenen Orhan Erkuş da 1995 yılından bu yana kardeşi Burhan Erkuş ile üretim yaptıklarını belirtti.

        Fıçıcılığı askerlik dönüşü babalarından öğrendiklerini ifade eden Erkuş, yıllar içinde Türkiye'nin yanı sıra kargoyla İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de ürün gönderdiklerini söyledi.

        Erkuş, mesleğini severek yaptığının altını çizerek, "Sağlığımız elverdiği sürece üretime devam edeceğiz. Çocuklarımız da ilgi gösteriyor. Onlar da sürdürürse meslek beşinci kuşağa taşınmış olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

