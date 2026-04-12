Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 12.04.2026 - 20:04
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Mehmet Serdar Ünal, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 16, Smith 11, King 13, Konontsuk 4, Nnoko 4, Childress 20, Berk Can Akın 3, Delaurier 8, Georges-Hunt 13
Türk Telekom: Devoe 21, Berkan Durmaz 5, Trifunovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 6, Ata Kahraman 8, Alexander 2, Usher 10, Smith 7, Simonovic
1. Periyot: 28-28
Devre: 53-53
3. Periyot: 68-75
BURSA
